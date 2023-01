Business news: fonti stampa, Portobello studia acquisto filiale Servizi di Sacyr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver acquisito la divisione servizi di Ferrovial, ribattezzata Serveo, un anno fa, il gestore di private equity spagnolo, Portobello Capital, ha preso contatto con Sacyr per analizzare l'acquisizione della sua filiale di servizi. Lo riferiscono diverse fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista". L'intenzione annunciata da Sacyr è di cedere il 49 per cento del capitale della divisione servizi e acqua per accelerare l'eliminazione del debito aziendale e ottenere risorse aggiuntive da investire nella crescita, con un chiaro focus sulle concessioni. Tuttavia, Portobello sta esplorando la possibilità di prendere una quota di maggioranza con l'obiettivo finale di integrare la società in Serveo. A questo proposito, Sacyr avrebbe mostrato la sua apertura a cedere una percentuale maggiore al 49 per cento purché il prezzo di acquisto soddisfi le sue aspettative. La società di infrastrutture non ha fatto stime ufficiali, ma i vari analisti valutano il valore del 100 per cento della divisione Servizi tra 486 e 600 milioni di euro e tra 250 e 300 milioni di euro per il 49 per cento del capitale.Per quanto riguarda gli asset delle concessioni idriche, Sacyr li ha valutati nel 2021 a 209 milioni di euro, in linea con le attuali stime degli analisti. (Spm)