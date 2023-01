Lazio 2023: deposito liste, ieri anche Terzo polo, ultima la Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Terzo polo ha depositato ieri in Tribunale a Roma la lista elettorale per le prossime elezioni regionali del Lazio. Per Roma e provincia, la rosa di Italia viva e Azione, a sostegno del candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, ha come capilista Federico Petitti, attivista di Azione in coppia con la renziana e consigliera uscente Marietta Tidei. A seguire anche l'ex deputato Luciano Nobili, e il vicesindaco di Albano, Luca Andreassi. Poi la consigliera capitolina di Italia Viva, Francesca Leoncini e Paolo Bianchini. A chiudere ieri la prima giornata di deposito delle liste la Lega, poco prima delle ore 20, tempo massimo per la presentazione. La rosa del Carroccio, a sostegno del candidato del centrodestra Francesco Rocca, vede come capilista il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere uscente della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi con l'altra uscente della Pisana, Laura Cartaginese. A seguire il segretario politico della Lega Provincia di Roma Sud Tonj Bruognolo e Daniele Giannini. Tra i candidati l'ex responsabile di CasaPound per il Lazio, Mauro Antonini. Sempre in quota Lega, volti nuovi sono l’ex sindaca di Ciampino Daniela Ballico e Angelo Pavoncello. Il deposito delle liste proseguirà anche oggi al tribunale di Roma fino alle 12. Si attende Fd'I. (Rer)