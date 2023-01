Sardegna: Career day 2023, cresce l'offerta per i lavori di alto profilo nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’evento hanno partecipato 84 imprese che operano in Sardegna, tra cui diverse anche su scala nazionale e internazionale, interessate a potenziare i loro organici con giovani formati a livello universitario e idonei per un prossimo inserimento nei quadri aziendali. “Il Career day che organizza l’Università con la Regione Sardegna e l’ASPAL è un importante momento di confronto per i giovani, che hanno partecipato all’evento con grande entusiasmo - ha affermato l’assessore del Lavoro, Ada Lai - ma anche un’occasione di approccio concreto al mondo del lavoro. Le opportunità in Sardegna ci sono, e soprattutto nei settori della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Durante l’evento i nostri giovani hanno avuto l’opportunità di sperimentare e di incontrare grandi imprese che hanno bisogno delle loro competenze. L’occupazione sta crescendo, e se noi diamo la percezione che l’economia sta risalendo, anche le imprese investiranno nelle risorse umane. Un’occasione di speranza per i nostri giovani che devono rimanere in Sardegna per far fruttare i loro talenti nelle loro terra. Determinante sarà la prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Università, la più importante agenzia di alta formazione”. (Rsc)