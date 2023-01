Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioLAZIO 2023– Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato visita uno dei 100 banchetti con i volontari dell'iniziativa '100 piazze in tutto il territorio'. L'evento si svolge presso Ponte Milvio a Roma (Ore 10)- Presentazione dei candidati alle elezioni regionali del Lazio nelle liste della Lega, Daniela Ballico, già sindaco di Ciampino, e Paolo della Rocca, già primo cittadino di Palombara Sabina e consigliere regionale del Lazio. Presso il Pala Atlantico, situato in viale dell'Oceano Atlantico, 271/D, zona Eur, a Roma (Ore 10:30)- I consiglieri regionali del Lazio uscenti di Fratelli d’Italia Antonello Aurigemma e Laura Corrotti apriranno la campagna elettorale alla presenza del candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca. L'evento si terrà al Pala Conca d'Oro in via Conca d'Oro 143 (Ore 11:30) (segue) (Rer)