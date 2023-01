Lazio 2023: in campo 4 candidati, oggi si chiude il deposito delle liste, attesa per Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un mese esatto dalle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio, la campagna elettorale entra nel vivo. La candidata del M5s, Donatella Bianchi, ha lanciato la sua sfida per la presidenza della Regione Lazio, completando di fatto la griglia di partenza, che vede già schierati Alessio D’Amato per il centrosinistra e Francesco Rocca per il centrodestra. Ai tre si è aggiunta una quarta candidata governatrice: Rosa Rinaldi, ex sindacalista e sottosegretaria di Romano Prodi, sostenuta da Unione popolare di Luigi De Magistris. Al Tribunale di Roma si è aperta ieri - fino alle 12 di oggi - la presentazione ufficiale delle liste elettorali. I principali schieramenti hanno già presentato i loro candidati, tranne Fd'I che ha deciso di aspettare oggi, quindi un giorno in più, probabilmente per cercare fino all'ultimo di limare gli elenchi e trovare un equilibrio interno tra le correnti. Molti nomi sono già noti, ma non si escludono sorprese. (segue) (Rer)