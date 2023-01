Lazio 2023: in campo 4 candidati, oggi si chiude il deposito delle liste, attesa per Fd'I (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del centrodestra, che sostiene Francesco Rocca, ci sono 6 liste per un totale di 7 gruppi in coalizione. Fratelli d’Italia presenterà la lista oggi. Ma alcuni nomi sono già noti: tra i veterani della Pisana ci saranno sicuramente Giancarlo Righini, vicino al ministro Francesco Lollobrigida, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli e Antonello Aurigemma. Tra le donne, Fd’I punterà sulle uscenti Laura Corrotti e Francesca De Vito. In campo, come new entry, ci saranno sicuramente: Marco Bertucci, Micol Grasselli e Roberta Angelilli, già consigliera regionale. La Lega, invece, ha chiuso ieri la prima giornata di deposito delle liste, presentando l'elenco poco prima delle ore 20. La rosa del Carroccio vede come capilista il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere uscente della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi con l'altra uscente della Pisana, Laura Cartaginese. A seguire il segretario politico della Lega Provincia di Roma Sud Tonj Bruognolo e Daniele Giannini. Tra i candidati l'ex responsabile di CasaPound per il Lazio, Mauro Antonini. Sempre in quota Lega, volti nuovi sono l’ex sindaca di Ciampino Daniela Ballico e Angelo Pavoncello. Tra i primi a depositare la lista è stata Forza Italia, che su Roma Provincia vede 32 candidati. Capilista Luigi Abate, ex consigliere regionale con la lista Polverini in coppia con Maria Baglioni. Poi Alberto Aschelter, Antonella Betti e Fabio Campolei. A tentare per la prima volta la corsa alla Pisana con il partito di Berlusconi sarà anche Simone Foglio. Le altre liste del centrodestra sono lo scudo crociato dell’Udc, Noi Moderati di Maurizio Lupi con Rinascimento di Vittorio Sgarbi. E la lista civica Rocca. (segue) (Rer)