Iran: ministro Esteri britannico, regime non deve dare seguito a esecuzione di Alireza Akbari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il regime di Teheran non deve dare seguito all’esecuzione del cittadino anglo-iraniano Alireza Akbari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Londra, James Cleverly. “Il regime iraniano non dovrebbe avere dubbi. Stiamo seguendo da vicino il caso di Alireza Akbari”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. Due giorni fa il medesimo Cleverly aveva esortato Teheran al rilascio di Akbari, condannato a morte in quanto ritenuto responsabile di spionaggio per conto del Regno Unito. Akbari è stato viceministro della Difesa in Iran durante la presidenza di Mohammad Khatami, riformista in carica per due mandati tra il 1997 e il 2005. (Rel)