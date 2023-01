Usa: accuse di violenza sessuale contro Trump, giudice respinge la richiesta di archiviazione dei legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha respinto una richiesta avanzata dallo staff legale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per fare cadere la causa legale per violenza sessuale avanzata nei suoi confronti dalla giornalista Jean Carroll. Nella sentenza, il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha affermato che le argomentazioni degli avvocati di Trump “non hanno valenza legale”. Il procedimento è stato avviato l’anno scorso, dopo che lo Stato di New York ha approvato una legge che consente alle vittime di violenza sessuale di denunciare anche decenni dopo l’accaduto. La giornalista ha accusato Trump di avere esercitato violenza sessuale nei suoi confronti a New York negli anni Novanta. L’ex presidente Usa ha negato tutte le accuse, tentando anche di fare cadere una accusa separata che la Carroll ha avanzato nei suoi confronti per diffamazione. (Was)