Business news: Ungheria, ministro Energia, completamento unità centrale nucleare Paks-2 entro il 2032

- L'Ungheria prevede di completare la costruzione delle unità di generazione di energia della centrale nucleare di Paks-2 entro il 2032 e la considera una tappa importante per rafforzare la propria indipendenza energetica. Lo ha affermato il ministro dell'Energia ungherese Csaba Lantos. "Quando la centrale nucleare Paks-2 sarà completata - è molto importante che ciò avvenga il prima possibile, ma tali centrali elettriche richiedono molto tempo per essere costruite, ora contiamo sul 2032 - e se essa e la centrale nucleare Paks-1 saranno in grado di operare insieme per almeno 20 anni, significherà molto per la nostra sovranità energetica", un traguardo "assolutamente necessario", ha detto Lantos in onda sull'emittente ungherese "Kossuth Radio". La costruzione della centrale nucleare di Paks-2 dovrebbe iniziare nell'autunno del 2023. Il progetto dovrebbe essere completato nel 2030. (Vap)