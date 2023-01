Business news: Romania, deficit commerciale è aumentato di 9,65 miliardi di euro nei primi 11 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Romania è stato di 31 miliardi di euro tra il primo gennaio e il 30 novembre 2022, in aumento del 45,2 per cento (+9,65 miliardi di euro) rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2021. Lo rivelano i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Nel novembre 2022, le esportazioni ammontavano a 8,42 miliardi di euro e le importazioni a 11,01 miliardi di euro, con un deficit di 2,58 miliardi di euro. Rispetto a novembre 2021, le esportazioni a novembre 2022 sono aumentate del 18,8 per cento, mentre le importazioni sono aumentate del 19,3 per cento. Il valore degli scambi di merci intra-Ue registrati tra il primo gennaio e il 30 novembre 2022 è stato di 61,88 miliardi di euro per le esportazioni e 82,15 miliardi di euro per le importazioni, pari al 72,6 per cento delle esportazioni totali e al 70,7 per cento delle importazioni totali. Inoltre, il valore degli scambi di merci extra-Ue si è attestato al valore di 23,37 miliardi di euro per le esportazioni e di 34,11 milioni di euro per le importazioni, pari al 27,4 per cento delle esportazioni totali e al 29,3 per cento delle importazioni totali. (Rob)