Business news: Bmw vuole aumentare le vendite nel 2023

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha comunicato che nel 2023 intende aumentare le vendite, diminuite del 4,8 per cento nello scorso anno con quasi 2,4 milioni di veicoli consegnati. Nell'ultimo trimestre, tuttavia, le cifre puntavano chiaramente verso l'alto, con la vendita di 651.798 auto che rappresenta un incremento del 10,6 per cento. L'azienda non ha citato un obiettivo specifico per quest'anno. Tuttavia, il direttore delle vendite di Bmw, Pieter Nota, ha dichiarato che si proseguirà lungo un sentiero di “crescita redditizia”. In particolare, il gruppo intende aumentare le vendite di auto completamente elettriche, che nel 2023 dovrebbero registrare un +15 per cento. Nello scorso anno, la crescita è stata del 9 per cento con 215.755 esemplari consegnati. Al riguardo, Nota ha osservato: “Continuiamo a vedere un elevato livello di ordini in entrata, soprattutto per i nostri modelli completamente elettrici”. Nei principali mercati, i dati di vendita si sono sviluppati in modo simile durante l'intero anno. Bmw ha registrato il calo più marcato in Europa, con un -7,5 per cento. Le vendite in Cina sono diminuite del 6,4 per cento e in America del 2,3 per cento. (Geb)