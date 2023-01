© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Francia l'inflazione è aumentata del 5,2 per cento in media annua. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). La media annua prende in considerazione i livelli di inflazione dei 12 mesi di un anno civile. A dicembre il dato si è attestato al 5,9 per cento su base annua. (Frp)