Business news: Germania, TotalEnergies lancia terminal di importazione Gnl nel nord-est

- TotalEnergies ha annunciato il lancio del terminal di importazione di gas naturale liquefatto a Lubmin, nel nord-est della Germania. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. Si tratta del secondo terminal di gas naturale liquefatto ad aprire in Germania, dopo quello di Wilhemshaven, lanciato a metà dicembre in presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nel 2023 ne sono previsti altri 4, ma quello di TotalEnergies è il solo ad essere completamente privato e ha una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all'anno. (Frp)