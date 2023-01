Business news: Polonia, inflazione annua a dicembre 2022 scende per il secondo mese di seguito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione a dicembre 2022 in Polonia è scesa al 16,6 per cento anno su anno, diminuendo per il secondo mese di seguito. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus) confermando il dato definitivo. A novembre l’inflazione annua aveva segnato un aumento del 17,5 per cento. Questo significa che il dato annuo è in diminuzione da due mesi consecutivi, dopo aver toccato il massimo del 17,9 per cento a ottobre 2022, un primato da quasi 26 anni. Su base mensile, a dicembre l’inflazione è cresciuta dello 0,1 per cento (0,7 per cento a novembre). (Vap)