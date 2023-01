Sicurezza: Zangrillo, dolore per morte luogotenente Carabinieri Andriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo con dolore della morte di Giovanni Andriano, luogotenente istruttore del centro di addestramento alpino travolto da una valanga in Val Gardena. “Alla famiglia del militare e al generale Luzi giungano i miei più sinceri sentimenti di cordoglio”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che in una nota esprime “sentimenti di vicinanza all’Arma dei Carabinieri, sempre in prima linea nella difesa della sicurezza degli italiani”. (Rin)