Business news: Romania, Banca centrale alza i tassi di interesse al 7 per cento

- La Banca nazionale di Romania (Bnr) ha aumentato il tasso di interesse al 7 per cento, con decorso dall'11 febbraio 2023. Lo riferisce la stessa Banca con un comunicato. L'istituto ha deciso anche di mantenere un fermo controllo sulla liquidità nel mercato monetario e di mantenere gli attuali livelli dei tassi di riserva minima obbligatoria per le passività in lei e in valuta estera degli istituti di credito. All'inizio del 2022, il tasso di interesse chiave era al 2 per cento. (Rob)