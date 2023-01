Business news: BioNTech prepara l'acquisizione di InstaDeep, la più grande della sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'azienda per le biotecnologie tedesca prepara l'acquisizione più grande della sua storia assumendo il controllo di InstaDeep, start-up britannica specializzata in intelligenza artificiale. L'operazione ha un valore di 410 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo BioNTech incorporerà circa 240 specialisti e avrà accesso a una rete globale di partner di ricerca nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e della scienza dei dati. Le due società sono già in un partenariato strategico da anni e BioNTech detiene quote in InstaDeep. L'acquisizione consentirà all'azienda per le biotecnologie di creare capacità “completamente integrate per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di immunoterapie di prossima generazione su vasta scala”. Dopo l'acquisizione, InstaDeep opererà in tutto il mondo come sussidiaria di BioNTech e rimarrà con sede a Londra. L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà di quest'anno, previa approvazione delle competenti autorità per la concorrenza. La transazione evidenzia la crescente importanza del Regno Unito per BioNTech. Recentemente, l'azienda ha comunicato l'intenzione di aprire un centro di ricerca e sviluppo per la terapia del cancro in questo Paese. L'obiettivo è trattare fino a 10 mila pazienti con immunoterapie oncologiche personalizzate entro il 2030. (Geb)