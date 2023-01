Business news: Svezia, governo a lavoro per legislazione che consenta aumento reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia sta lavorando a una legislazione per consentire la costruzione di nuove centrali nucleari per aumentare la produzione di elettricità. Lo ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson. La nuova legislazione proposta, che deve ancora ottenere l'approvazione del Riksdag, il Parlamento svedese, consentirebbe la costruzione di nuovi reattori su tutto il territorio nazionale. "Abbiamo un'ovvia necessità di una maggiore produzione di elettricità in Svezia", ha detto Kristersson in conferenza stampa. "Quello che stiamo facendo oggi è cambiare la legislazione per consentire la costruzione di un numero maggiore di reattori nucleari, in luoghi diversi", ha aggiunto. La nuova legislazione eliminerebbe le regole esistenti che limitano il numero totale di reattori a dieci e proibisce la costruzione di reattori in luoghi diversi da quelli attualmente esistenti. (Sts)