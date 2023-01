Business news: ministro Sviluppo economico russo, inflazione all'11,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia nel 2022 è stata dell'11,9 per cento. E' quanto affermato dal ministro dello Sviluppo economico della Russia, Maksim Reshetnikov, che ha partecipato ad una riunione governativa presieduta dal presidente russo Vladimir Putin. Parlando delle stime per l'anno prossimo, Reshetnikov ha osservato che alla fine del primo trimestre del 2023, l'inflazione diminuirà "in modo significativo", e sarò meno del 4 per cento nel secondo trimestre. (Rum)