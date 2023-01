Usa-Giappone: Biden incontra premier Kishida, focus su difesa comune e sicurezza Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Stati Uniti e Giappone è ai massimi storici, e si basa sulla comune visione dei due Paesi in merito alla necessità di garantire la stabilità della regione indopacifica e un futuro prospero per tutto il mondo. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine di un bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente Usa, Joe Biden, e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. “Il contesto indopacifico è sempre più sfidante, a causa delle azioni della Cina, non allineate con i principi internazionali dello stato di diritto, e di continue provocazioni da parte della Corea del Nord”, si legge nel documento, in cui i due leader hanno anche condannato l’invasione russa dell’Ucraina e qualsiasi tentativo di modificare con la forza lo stato di diritto a livello globale. Alla luce di questa situazione, prosegue la nota, Stati Uniti e Giappone si impegnano a rafforzare le rispettive capacità in materia di difesa e sicurezza. Aree in cui la cooperazione tra Washington e Tokyo “non è mai stata così elevata”. (segue) (Was)