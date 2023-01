Germania: “Bild”, la ministra della Difesa Lambrecht intende dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha deciso di rassegnare le dimissioni. E’ quanto afferma di aver appreso il quotidiano “Bild” da alcune fonti. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) avrebbe assunto la decisione di propria volontà e non su pressione del cancelliere Olaf Scholz. Da tempo, Lambrecht è criticata per quella che viene giudicata una gestione inefficiente del suo dicastero, in particolare dall’avvio della guerra della Russia contro l’Ucraina. All’interno del governo sarebbe già in corso una discussione sul successore e il giornale ha fatto il nome di Eva Hoegl, commissario parlamentare per le Forze armate, anche lei membro dell'SpD. Sebbene “Bild” abbia riferito che la sostituzione dovrebbe avvenire rapidamente, non ha comunque fornito una data per le dimissioni di Lambrecht. Gli ambienti del ministero della Difesa avrebbero nel frattempo confermato l'indiscrezione al quotidiano "Sueddeutsche Zeitung", per il quale le dimissioni avverranno la prossima settimana. (Geb)