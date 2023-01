© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

LAZIO 2023– Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato presenta la lista civica per D'Amato Presidente. L'evento si svolge presso il comitato elettorale in via di Portonaccio 23 a Roma (Ore 14)- Il candidato presidente della Regione Lazio, Alessio D'Amato, parteciperà all'inaugurazione del comitato elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti. Presso la piazzetta Salus in via dei villini a Fiuggi (Ore 17).- Antonio Pompeo, candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista del Pd, il comitato elettorale nella città di Cassino. Con Pompeo sarà presente il candidato presidente del Lazio, Alessio D'Amato. Presso i locali di piazza Alcide De Gasperi (angolo via Lombardia) a Cassino (Ore 19:30)