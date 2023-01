Usa: capo del team della Casa Bianca per la risposta alla pandemia verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della ricerca scientifica nella squadra della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19, David Kessler, si sta preparando a lasciare l’incarico. Lo ha confermato in una nota il segretario alla Salute e ai Servizi alla persona, Xavier Becerra. “Per decenni, il dottor. Kessler ha lavorato senza sosta per gestire le più importanti sfide che il nostro Paese ha dovuto affrontare sul piano della salute pubblica, e il suo impegno durante la pandemia non è stato da meno”, ha detto Becerra. Kessler ha guidato il programma federale per lo sviluppo e la distribuzione di vaccini e trattamenti contro il Covid-19. In precedenza, ha anche lavorato nell’Amministrazione federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda) in qualità di commissario, dal 1990 al 1997. (Was)