Difesa: Crosetto, su forniture Samp-T a Ucraina ricostruzioni inventate, nessuna pressione da Usa

22 luglio 2021

- Il governo non ha ricevuto alcuna pressione da nessuno in relazione agli aiuti militari da fornire all’Ucraina, tantomeno dagli Usa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Leggo ricostruzioni giornalistiche sul tema del sistema d'arma Samp-T totalmente inventate", ha affermato il ministro. "Nella telefonata che ho avuto oggi con il mio collega (statunitense) Austin si è parlato del sistema antiaereo antimissile Samp-T che l’Italia fornirà per sostituire la relativa batteria americana in Slovacchia", ha continuato Crosetto. "Il nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina è in fase di definizione, presso il ministero della Difesa italiano, in relazione alle richieste pervenute in questi mesi e alle possibilità concrete di fornire materiali efficienti e in tempi rapidi. Il tutto senza pressione alcuna, anche perché partner occidentali Nato e Ue come il governo di Kiev sono molto contenti della cooperazione che hanno con l’Italia", ha precisato il ministro della Difesa.(Res)