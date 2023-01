Usa-Giappone: firmato accordo per la cooperazione spaziale e la ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone hanno firmato un accordo quadro per la cooperazione nel campo dell’esplorazione spaziale e della ricerca scientifica. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che ha firmato il documento insieme al primo ministro giapponese, Fumio Kishida, al ministro degli Esteri di Tokyo, Hayashi Yoshimasa, e all’amministratore della Nasa, Bill Nelson. “Il legame tra Stati Uniti e Giappone ha portato negli anni ad una cooperazione importante in ambito spaziale: i nostri Paesi sono stati tra i primi a firmare gli accordi Artemis per l’esplorazione dello spazio, e insieme abbiamo portato avanti la ricerca scientifica in questo settore”, ha detto Blinken, aggiungendo che l’accordo firmato venerdì 13 gennaio rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi nei campi dell’osservazione della Terra, dell’esplorazione spaziale, delle operazioni lunari, della sicurezza e del progresso tecnologico. (Was)