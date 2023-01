Business news: Russia, esportazioni generi alimentari verso Paesi amici cresciute del 25 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aumentato le esportazioni di generi alimentari verso i Paesi amici del 25 per cento nel 2022 su base annua, nonostante alcune difficoltà tecniche a causa delle sanzioni occidentali. Lo ha detto a "Sputnik" la vice prima ministra russo Viktoria Abramchenko. "Le nostre esportazioni di cibo verso i Paesi amici sono aumentate del 25 per cento nel 2022, indipendentemente da tutte le difficoltà", ha affermato Abramchenko, rilevando come la Russia abbia fornito prodotti alimentari a 150 Paesi senza avere problemi con i suoi clienti. La vicepremier ha evidenziato che non c'è stata alcuna politicizzazione legata alla possibile riluttanza ad acquistare merci russe e ha espresso la speranza che le esportazioni del Paese si svilupperanno allo stesso modo nel 2023. (Rum)