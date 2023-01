Business news: Eurostat, tasso di disoccupazione stabile nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato in area euro è stato del 6,5 per cento a novembre, stabile rispetto a ottobre e in calo rispetto al 7,1 per cento di novembre dell'anno passato. Il tasso di disoccupazione in Ue, invece, è stato del 6,0 per cento, anch'esso stabile rispetto a ottobre e in calo rispetto al 6,5 per cento di novembre 2021. Lo si apprende da dati Eurostat, secondo cui erano poco meno di 13 milioni gli uomini e le donne disoccupate in Ue a novembre, di cui 10,8 milioni in area euro. Secondo i dati, rispetto al mese di ottobre, la disoccupazione è aumentata di 10 mila unità in Ue ed è diminuita di duemila unità nell'area dell'euro, mentre rispetto a novembre dell'anno passato, la disoccupazione è diminuita di 875 mila unità in Ue e di 846 mila in eurozona. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, a novembre erano circa 2,9 i milioni i giovani sotto i 25 anni disoccupati in Europa, di cui 2,35 milioni in area euro. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 15,1 per cento, sia in Ue che in eurozona, entrambi in aumento rispetto al 15 per cento del mese precedente. Rispetto a novembre 2021, la disoccupazione giovanile è aumentata di 180 mila unità in Ue e di 157 mila nell'area dell'euro. Per quanto riguarda i dati divisi per sesso, a novembre il tasso di disoccupazione femminile è stato del 6,4 per cento in Europa, stabile rispetto a ottobre, mentre il tasso di disoccupazione maschile è stato del 5,7 per cento, anch'esso stabile rispetto al mese precedente. In area euro, invece, la disoccupazione femminile si è attestata al 7,0 per cento e quella maschile al 6,1 per cento, entrambi stabili rispetto al mese precedente. (Beb)