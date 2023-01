Business news: Spagna, ad Indra contratto per attuazione sistemi navigazione in 17 aeroporti africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, azienda tecnologica e dell'industria della difesa spagnola, si è aggiudicata un contratto del valore di 15 milioni di euro per implementare i suoi sistemi di navigazione in 17 aeroporti di 12 Paesi africani gestiti dall'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (Asecna). Le apparecchiature saranno installate negli aeroporti di Benin, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea Equatoriale, Madagascar, Mauritania, Ciad, Togo, Burkina Faso e in un centro di formazione in Senegal. Secondo quanto riferito in un comunicato, Indra fornirà il sistema di atterraggio strumentale (Ils) e il sistema di misurazione della distanza (Dme) Normarc, li installerà e li metterà in funzione. (Spm)