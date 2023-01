Business news: servizio di statistica ucraino, l'inflazione ha raggiunto il 26,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annua in Ucraina nel 2022 è stata pari al 26,6 per cento. E' quanto ha riferito il Servizio statale di statistica ucraino, secondo cui il valore medio dell'inflazione del 2022 è stato inferiore alle aspettative di governo, Banca centrale e organizzazioni internazionali. In particolare, i prezzi dei generi alimentari l'anno scorso sono aumentati del 34,4 per cento, soprattutto uova (+76,6 per cento), frutta (+73,8 per cento) e verdura (+51,8 per cento). Inoltre, le bollette per acqua, elettricità, gas e combustibili hanno registrato un rincaro del 6 per cento. I prezzi di articoli per casa ed elettrodomestici sono aumentati del 26,5 per cento, l’assistenza sanitaria del 19,9 per cento e i trasporti del 42,9 per cento. (Kiu)