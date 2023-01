Camera: 16 gennaio audizioni associazioni su gestione flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 16 gennaio, presso la commissione Trasporti della Camera, le commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 1 del 2023 recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, svolgono le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 16 Alarm Phone, Amnesty International, Associazione di organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi), Emergency, Medici senza frontiere; ore 16.50 Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ, Sea Watch, Sos Mediterranée; ore 17.40 Associazione ricreativa culturale italiana (Arci), Oxfam, Consiglio italiano per i rifugiati (Cir); ore 18.10 Casa dei diritti sociali, Fondazione Migrantes, Forum per cambiare l'ordine delle cose, Senzaconfine; ore 19 Cgil, Cisl e Uil. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)