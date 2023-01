Usa: “Wsj”, governo chiederà al Congresso di approvare vendita di aerei militari a Turchia e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti si sta preparando a chiedere al Congresso di approvare la vendita di caccia multiruolo F-16 alla Turchia, per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’amministrazione del presidente Joe Biden chiederà anche di approvare la vendita di caccia F-35 alla Grecia. Le stesse fonti hanno affermato che la vendita di F-16 avrebbe lo scopo di superare gli ultimi dubbi della Turchia sull’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia: una prospettiva che Ankara ha bloccato per mesi, accusando i due Paesi scandinavi di legami con i gruppi curdi che le autorità turche identificano come organizzazioni terroristiche. Secondo le fonti, la potenziale vendita includerebbe 40 nuovi velivoli e kit per la riparazione e la manutenzione della flotta già esistente in Turchia. Il governo potrebbe avanzare una richiesta formale al Congresso in occasione della visita a Washington del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Per quanto riguarda la vendita di F-35 alla Grecia, un eventuale accordo includerebbe almeno 30 velivoli. (Was)