Usa: Camera, commissione Giustizia avvierà indagine su documenti classificati di Biden

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, avvierà una indagine sulla gestione di documenti classificati da parte dell’attuale presidente Usa, Joe Biden, all’epoca della sua vicepresidenza ai tempi dell’amministrazione Obama. Lo ha annunciato il presidente della commissione, il repubblicano Jim Jordan, in una lettera inviata al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, dopo che gli avvocati di Biden hanno trovato due diversi lotti di documenti classificati. Il primo è stato recuperato lo scorso novembre, in un vecchio ufficio che Biden ha utilizzato quando era vicepresidente nella sede del think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, a Washington. Il secondo, invece, è stato trovato negli ultimi giorni in un garage della residenza del presidente Usa a Wilmington, in Delaware. La notizia arriva dopo che Garland ha annunciato ieri la nomina di un consigliere speciale per indagare sulla vicenda, affidando l’incarico a Robert Hur, ex procuratore distrettuale del Maryland. “La commissione esaminerà l’approccio del dipartimento della Giustizia nei confronti della vicenda, non essendo ancora chiaro quando il governo federale sia venuto a conoscenza dell’esistenza dei documenti”, si legge nella lettera. (Was)