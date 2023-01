Brasile: assalto a Brasilia, procura generale chiede ufficialmente di indagare Jair Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Repubblica del Brasile (PgR) ha chiesto formalmente alla Corte suprema di indagare l'ex presidente Jair Bolsonaro per aver istigato gli asssalti compiuti a Brasilia lo scorso 8 gennaio. Il vice procuratore generale, Carlos Frederico Santos, coordinatore del gruppo strategico per la lotta agli atti antidemocratici, afferma che le indagini sulle azioni di Bolsonaro prima e dopo l'8 gennaio sono giustificate. "Non si nega l'esistenza di un nesso probatorio tra i fatti contenuti nella rappresentazione e l'oggetto di questa indagine", dichiara. Tra le prove del coinvolgimento dell'ex capo dello Stato nei fatti, la procura cita un video pubblicato da Bolsonaro lo scorso 10 gennaio su Facebook, e poi cancellato, "in cui ancora una volta l'ex presidente mette in dubbio il risultato delle elezioni. Il tutto due giorni dopo che i suoi sostenitori avevano invaso e distrutto il palazzo presidenziale del Planalto, il Parlamento e la Corte suprema". Per questo la Pgr chiede che venga emesso un ordine immediato alla piattaforma Facebook affinché il contenuto del post di Bolsonaro sul social network sia preservato. (Brb)