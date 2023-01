Business news: Francia, spagnola Aqualia (Fcc) cresce nella gestione dei servizi idrici in Bretagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Fcc sta incrementando la sua presenza in Francia attraverso la controllata Aqualia con l'aggiudicazione della gara per la gestione dell'acqua potabile per i prossimi 10 anni nella zona del Foret du Theil, nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, nella regione della Bretagna, con 24 comuni e oltre 400 mila abitanti. Il servizio, gestito finora da Veolia, è il primo contratto importante di Aqualia France al di fuori della regione dell'Ile de France, centro delle attività dell'azienda fino ad oggi. Si tratta del secondo contratto nella regione della Bretagna per Aqualia, controllata al 51 per cento da Fcc e al 49 per cento dal fondo australiano Ifm dopo l'aggiudicazione la scorsa estate del servizio di acqua potabile per le città di Merléac, Saint-Gilles-Vieux-Marché e Saint-Martin-des-Prés. Aqualia è entrata in Francia nel 2019 con l'acquisizione di Spie dal gruppo Spi. Si tratta della prima acquisizione della società da quando Ifm ha assunto una partecipazione del 49 per cento nel suo capitale nel 2018. (Spm)