Business news: Intel conferma impegno per fabbrica microchip a Magdeburgo

- L'azienda per i microchip statunitense Intel conferma il proprio impegno a realizzare una fabbrica a Magdeburgo. “Restiamo impegnati in questo progetto” ha comunicato la società, aggiungendo di essere in contatto con il governo tedesco per farne un successo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere ritardato l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto, inizialmente previsto per la prima metà del 2023. Al riguardo, Intel ha dichiarato che fornirà “informazioni più dettagliate” sull'apertura del cantiere “il prima possibile”. A marzo dello scorso anno, l'azienda aveva annunciato che microchip di ultima generazione sarebbero stati prodotti a Magdeburgo dal 2027. Per compensare gli svantaggi competitivi rispetto ad altre regioni, il governo tedesco ha promesso un finanziamento da “miliardi di euro”. Tuttavia, tale sostegno potrebbe ritardare l'avvio dei lavori, poiché rende necessario “modificare il quadro giuridico europeo”. Per Intel, l'intezione è “portare avanti i piani a Magdeburgo nel miglior modo possibile” e gli obiettivi dell'azienda per il sostegno dell'esecutivo federale non sono cambiati, allo scopo di rendere il progetto “competitivo in tutto il mondo”. Intanto, l'aumento del costo dell'energia in Germania e in Europa è “un problema”. Tuttavia, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco non prevede attualmente alcun aumento dei finanziamenti. (Geb)