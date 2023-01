Business news: Spagna, Volkswagen acquista terreno fabbrica batterie elettriche a Sagunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PowerCo, l'azienda dedicata allo sviluppo e alla produzione di batterie elettriche per il gruppo Volkswagen, ha concluso l'accordo per l'acquisto di quasi 1,3 milioni di metri quadrati su cui costruirà la sua fabbrica di celle per batterie in Spagna. La multinazionale pagherà 63,6 milioni di euro per questo lotto di terreno nel parco commerciale sviluppato dalla regione di Valencia e dalla società statale Sepides. Il Presidente della Generalitat, Ximo Puig, ha dichiarato che "si tratta di un passo fondamentale" nel processo avviato dal gruppo Volkswagen per il suo piano industriale, che comporterà un investimento di oltre 3 miliardi di euro. La fabbrica di batterie elettriche sarà l'industria principale del futuro parco commerciale Parc Sagunt II, un progetto di poco più di 6,6 milioni di metri quadrati nel comune di Sagunto. Oltre alle strutture legate a Volkswagen, comprende anche una stazione ferroviaria intermodale con una superficie di quasi 900 mila metri quadrati, oltre a ferrovie e strade. (Spm)