- "L’assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi è in contatto con l’ospedale Gemelli e sta seguendo con apprensione le condizioni dell’uomo di 58 anni ricoverato a seguito dell’incidente avvenuto con un cinghiale ieri sera sulla Cassia in zona Due Ponti". Lo comunica in una nota il Campidoglio. (Com)