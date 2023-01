Lazio 2023: D'Amato, per Bianchi termovalorizzatore non dirimente per alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sulla questione del termovalorizzatore a Roma, la candidata del M5s Donatella Bianchi "dice che non può commissariare il commissario: quella è un'opera che lo Stato ha deciso di fare con i poteri commissariali, nominando commissario il sindaco. Nel momento in cui la tessa Bianchi dice che non può commissariare il commissario vuol dire che non era il termovalorizzatore l'elemento dirimente della mancata alleanza". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una video intervista al Fatto Quotidiano. "A Roma il problema dei rifiuti è annoso, ce lo trasciniamo dietro da anni, deve essere affrontato e deve essere chiuso il ciclo dei rifiuti - ha aggiunto D'Amato -. Il termovalorizzatore è un'opera che lo stato ha deciso di fare con poteri commissariali, con poteri sostitutivi, e ha deciso di farlo nominando commissario il sindaco Gualtieri", ha concluso. (Rer)