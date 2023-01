Vaticano: processo fondi Santa Sede, tensione in aula per testimonianze di Chaouqui e Ciferri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al memoriale presentato da perlasca, Ciferri ha negato che questo fosse stato suggerito da Chaouqui, la quale avrebbe soltanto spronato il monsignore a dire la verità dei fatti. Dei rapporti con Perlasca ha risposto anche Francesca Chaouqui, che verrà riascoltata il 16 febbraio. L'ex membro di Cosea ha raccontato delle difficoltà incontrate durante l'attività della commissione nel penetrare il muro di resistenza della Segreteria di Stato circa i controlli sui conti. Secondo Chaouqui, Perlasca avrebbe avuto mandato di non rispondere alle richieste di informazioni di parte di Cosea. In relazione ai messaggi letti in aula dalla difesa e indirizzati da Chaouqui al monsignore, la donna ha dichiarato di non aver mai avuto intenti minatori. Durante l'udienza odierna, il presidente Pignatone ha deciso che non verranno messi agli atti il memoriale e la lettera presentati dalla giornalista Maria Giovanna Maglie il 2 e il 4 gennaio. (Civ)