Difesa: Craxi, profondo cordoglio per morte luogotenente Carabienieri Andriano

18 ottobre 2021

- La presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, Stefania Craxi, ha espresso "grande tristezza" per la morte del luogotenente dei Carabinieri Giovanni Andriano. "Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte del luogotenente con carica speciale Giovanni Andriano ed esprimo ai familiari il mio profondo cordoglio in questo momento di dolore. Al comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzi, e all'intera corpo dell'Arma giungano i sentimenti della mia vicinanza, unitamente alla gratitudine da riservare alle donne e agli uomini in divisa che quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza di tutti noi", ha dichiarato Craxi. (Res)