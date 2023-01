Vaticano: scambio di lettere tra il Papa e Becciu dopo incontro in udienza con Chaouqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambio di lettere tra il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo che cerca di fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede, e Papa Francesco dopo l'incontro avvenuto nell'udienza del 18 agosto scorso, durante la quale fu ricevuta Francesca Chaouqui, ascoltata oggi come testimone. In una mail al Santo Padre, Becciu esprime "profonda costernazione di fronte alla pubblicazione delle foto che ritraggono la signora Chaouqui ammessa al baciamano" perché, secondo il cardinale, in questo modo il Papa avrebbe "rotto il tanto conclamato Suo impegno di neutralità nel Processo". Alla mail è arrivata la risposta del Pontefice che ha espresso dispiacere "che questo gesto di saluto possa fare del male", si legge nella lettera del Papa. Becciu ha anche presentato una dichiarazione spontanea nella quale ha smentito le accuse sul fatto che fosse stato proprio lui a dare ordine di arrestare la donna nel novembre del 2015 nell'ambito del caso Vatileaks 2. Inoltre, il cardinale ha smentito anche le dichiarazioni della Chaouqui in merito alla facilità di accesso e di dialogo con il Papa, che neppure lui aveva in qualità di Sostituto alla segreteria di Stato. (Civ)