Lazio 2023: Corrotti (Fd'I), spesa sanitaria regione in rosso, Pd candida assessore sanità

- "Nel Lazio la spesa sanitaria è in rosso, con un aumento consistente in questi ultimi anni, e a sinistra hanno avuto anche il coraggio di candidare l'Assessore alla sanità D'Amato. Intanto, i cittadini continuano a pagare una ingiustificata aliquota Irpef tra le più alte in Italia per vederla poi utilizzare nel TPL e nei mutui per anticipazione di liquidità, anziché nella sanità regionale." Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia (Com)