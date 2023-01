Vaticano: processo fondi Santa Sede, acquisiti podcast di Perlasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acquisiti dal Tribunale vaticano, nell'ambito del processo sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede, 13 podcast realizzati da monsignor Alberto Perlasca ai fini di "informare il Santo Padre" su quanto stesse avvenendo in vaticano. Tali podcast sono stati registrati da Perlasca su suggerimento di Francesca Chaouqui, ascoltata oggi in qualità di testimone, il cui intento sarebbe stato quello di far sapere al Papa della truffa che si stava consumando alle sue spalle. Al termine delle testimonianze di Chaouqui e Ciferri, amica del monsignore, una parte delle difese ha chiesto un confronto in aula tra le due donne, a cui dovrebbe prendere parte anche monsignor Perlasca. (Civ)