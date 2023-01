© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia per Soledar e per le altre città nell’est dell’Ucraina continua. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale. “La battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna e per le altre città e villaggi nell’est continua. Sebbene il nemico abbia concentrato grandi forze in questa direzione, le nostre Forze armate stanno proteggendo lo Stato”, ha dichiarato Zelensky. (Kiu)