Francia: segretario socialista uscente Faure in testa al primo turno delle elezioni interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario uscente del Partito socialista francese, Olivier Faure, è in testa con il 49,15 per cento dei voti al primo turno delle elezioni per il rinnovo della guida della formazione. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info". Segue il sindaco di Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, con il 30,51 per cento, mentre la prima cittadina di Vaulx-en-Velin, Helene Geoffroy, è terza con il 20,34 per cento. Il 19 gennaio si terrà il secondo turno, nel quale Faure sfiderà Mayer-Rossignol. I risultati dovranno poi essere ratificati in occasione dell'80imo congresso del Partito socialista, che si terrà a Marsiglia il 27, 28 e 29 gennaio. (Frp)