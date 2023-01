Francia-Italia: sottosegretaria El Hairy incontra ministro Abodi, Trattato Quirinale favorisce urgenza di riflesso bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trattato del Quirinale firmato da Francia e Italia nel 2021 "favorisce l'urgenza di un riflesso franco-italiano in tutti i settori e a tutti i livelli, che sia lo Stato, le istituzioni e le nostre società" ed "è particolarmente ambizioso nei settori della gioventù". Lo ha affermato la sottosegretaria francese responsabile della Gioventù, Sarah El Hairy, dopo l'incontro avvenuto a Parigi con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. "Con Andrea condividiamo lo stesso obiettivo: questa amicizia franco-italiana si vive nel quotidiano con e per le gioventù dei nostri due Paesi", ha affermato El Hairy. "Ecco perché vogliamo mettere in atto due dispositivi inediti previsti dal Trattato del Quirinale. Il servizio civile franco-italiano e un Consiglio franco-italiano per la gioventù", ha aggiunto la sottosegretaria. (Frp)