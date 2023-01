Lazio 2023: si apre il deposito delle liste, Pd tra i primi a presentarla, Fd'I aspetta domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, anche il Movimento 5 stelle, che ha deciso di scommettere su Donatella Bianchi, ha presentato questa mattina la lista in Tribunale. Su Roma e Provincia la rosa vede come capilista Donatella Bianchi - candidata alla presidenza - e Roberta Della Casa in coppia con Valerio Novelli. Tra i candidati ci sono Monica Bellisario, l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’ex senatrice Giulia Lupo e i due ex consiglieri capitolini ai tempi della giunta Raggi, Nello Angelucci e Giuliano Pacetti (ex capogruppo). Bianchi è sostenuta, oltre che dal M5s, dalla lista Polo progressista che unisce gli ex verdi, sinistra italiana senza simbolo, coordinamento 2050 di Fassina e De Petris. A guidare la rosa sono Concetta Balì e Massimo Cervellini. (Rer)