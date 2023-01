Fd’I: Rampelli, benvenuto a Dario Rossin, passione e impegno ben noti a romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con “particolare piacere che do il benvenuto all'avvocato Dario Rossin la cui passione e impegno sono ben noti ai romani”. È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, commentando l'ingresso dell'avvocato Dario Rossin in Fratelli d’Italia. “Esponente di spicco della destra capitolina, ha sempre lavorato al servizio della città e del bene comune con importanti incarichi al livello istituzionale elettivo romano. La famiglia di Fratelli d'Italia gli dà il benvenuto, ma è più corretto dire il ‘bentornato a casa’. Ci aspettano anni di grande impegno e responsabilità e il suo supporto sarà importante per consolidare Fratelli d'Italia sul territorio e l'intero centrodestra", aggiunge Rampelli. (Rin)