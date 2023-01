Burkina Faso: Del Re, colloquio con presidente Comitato politica e sicurezza Ue "prezioso e acuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela del Re, ha riferito al Comitato politico e di sicurezza dell'Ue (Psc) sulla situazione in Burkina Faso, in uno scambio con la presidente dell'organismo, Delphine Pronk, che ha definito "arricchente e acuto". Così Del Re su Twitter. (Res)