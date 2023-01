© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEEvento di Fratelli d'Italia “Lombardia al voto” Intervengono, tra gli altri: parlamentari di Fratelli d'Italia e coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, il ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro del turismo Daniela Santanché, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Conclude il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Pian città di Lombardia (ore 10)Apertura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con i candidati alle elezioni regionali, alla presenza dell'europarlamentare M5S Maria Angela Danzì.piazza del Podestà, Varese (ore 11)il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia del Pd e del M5S, Pierfrancesco Majorino presenta il proprio programma di governo della Regione. Tra gli interventi previsti quello di Giuliano Pisapia.Teatro Studio Melato via Rivoli 6 (ore 11)Il leder di Italia Viva, Matteo Renzi è ospite dell’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e PDE”.Auditorium San Fedele Via Ulrico Hoepli, 3/B (ore 11)Il leader di Azione Carlo Calenda partecipa all’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e PDE”.Auditorium San Fedele, via Ulrico Hoepli, 3 (ore 12)Evento “Casa del futuro”, i giovani della Lega scendono in campo con Attilio Fontana. Oltre al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sono presenti i ministri Matteo Salvini, Roberto Calderoli e Giuseppe Valditara Autodromo di Monza, Sala Regione, ingresso da via Santa Maria delle Selve (ore 15:30)Il leader di Azione Carlo Calenda incontra gli Under30 di Azione e Italia Viva.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 18)(Rem)